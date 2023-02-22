Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети «Сармат», – CNN

Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети «Сармат», – CNN
Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке, судячи з усього, виявилося невдалим.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців, пише Українська правда.

Один з американських чиновників розповів виданню, що РФ заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Інший посадовець сказав, що Штати не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії.

Джерела CNN також повідомили, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше, за їхніми словами, президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

Нагадаємо, що Джо Байден лише у п'ятницю, 17 лютого, вирішив здійснити ризикований візит до Києва після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.

Перед візитом Байдена до України американські посадовці сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами.

Президент США заявив, що союзники України "не втомляться" підтримувати її в протистоянні російській повномасштабній агресії, а Київ "ніколи не буде" переможений РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Байден
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100 тонн ?
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