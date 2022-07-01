Польща заборонила перетин кордону білоруськими вантажівками





Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, пише



Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах.



Це обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі.



Призупинення руху діятиме відсьогодні, 21 лютого 2023 року, з 19:00, і поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників.



Водночас білоруські перевізники можуть їхати до Білорусі через Литву та Латвію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче.Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, пише LB.ua Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах.Це обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі.Призупинення руху діятиме відсьогодні, 21 лютого 2023 року, з 19:00, і поки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників.Водночас білоруські перевізники можуть їхати до Білорусі через Литву та Латвію.

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