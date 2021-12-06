На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО





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За минулий рік у дику природу випустили в межах 5000 голів, причому - вирощених уже на Волині. Умови Полісся підходять для проживання цього виду, тож птахи дають потомство. Розпочалося усе із закупівлі декількох сотень фазанів, частину із яких випускали на волю, а іншу – залишали у вольєрах.



Утриманню птахів у зимовий період лісівники приділяють особливу увагу. Встановлюють у вольєрах невеликі укриття, навіси або ж будки. Головна умова – достатня кількість корму. А в осінньо-зимовий період до основного корму обов’язково додаються вітаміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вольєрах філій Володимир-Волинське, Любомльське та Колківське господарства мешкає близько 300 фазанів.Про це розповідають на сторінці "Ліси України".За минулий рік у дику природу випустили в межах 5000 голів, причому - вирощених уже на Волині. Умови Полісся підходять для проживання цього виду, тож птахи дають потомство. Розпочалося усе із закупівлі декількох сотень фазанів, частину із яких випускали на волю, а іншу – залишали у вольєрах.Утриманню птахів у зимовий період лісівники приділяють особливу увагу. Встановлюють у вольєрах невеликі укриття, навіси або ж будки. Головна умова – достатня кількість корму. А в осінньо-зимовий період до основного корму обов’язково додаються вітаміни.

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