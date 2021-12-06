На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У вольєрах філій Володимир-Волинське, Любомльське та Колківське господарства мешкає близько 300 фазанів.
Про це розповідають на сторінці "Ліси України".
За минулий рік у дику природу випустили в межах 5000 голів, причому - вирощених уже на Волині. Умови Полісся підходять для проживання цього виду, тож птахи дають потомство. Розпочалося усе із закупівлі декількох сотень фазанів, частину із яких випускали на волю, а іншу – залишали у вольєрах.
Утриманню птахів у зимовий період лісівники приділяють особливу увагу. Встановлюють у вольєрах невеликі укриття, навіси або ж будки. Головна умова – достатня кількість корму. А в осінньо-зимовий період до основного корму обов’язково додаються вітаміни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповідають на сторінці "Ліси України".
За минулий рік у дику природу випустили в межах 5000 голів, причому - вирощених уже на Волині. Умови Полісся підходять для проживання цього виду, тож птахи дають потомство. Розпочалося усе із закупівлі декількох сотень фазанів, частину із яких випускали на волю, а іншу – залишали у вольєрах.
Утриманню птахів у зимовий період лісівники приділяють особливу увагу. Встановлюють у вольєрах невеликі укриття, навіси або ж будки. Головна умова – достатня кількість корму. А в осінньо-зимовий період до основного корму обов’язково додаються вітаміни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення
Сьогодні, 14:25
На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Сьогодні, 13:42
Медіа