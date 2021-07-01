Спортсмен з Волині переміг на Чемпіонаті України з легкої атлетики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:34
19 лютого в Києві на Чемпіонаті України з легкої атлетики спортсмен з Луцька Данило Даниленко виборов на ньому золоту медаль.
Про це повідомили у Волинській школі вищої професійної майстерності.
28-річний спортсмен здобув "золото" на дистанції 200 м з результатом 22.02 секунди. Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні проходив з 16 до 19 лютого.
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Про це повідомили у Волинській школі вищої професійної майстерності.
28-річний спортсмен здобув "золото" на дистанції 200 м з результатом 22.02 секунди. Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні проходив з 16 до 19 лютого.
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