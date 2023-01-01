Погода у Луцьку на завтра, 22 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 22 лютого
У середу, 22 лютого, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +3°. Вітер вдень північно-західний - 3,3 м/с.

Народний прогноз погоди: 22 лютого у народі називається Никифор-Панкрати. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші предки говорили: “На Никифора ніч темна — тікає зима” — небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз і після відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань.

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Теги: погода, Луцьк
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