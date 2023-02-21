Кабмін затвердив нових заступників Резнікова

Кабмін затвердив нових заступників Резнікова
Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УП.

Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

За даними УП, обидві кандидатури були погоджені з президентом.

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Теги: Резніков, заступники
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