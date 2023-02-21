Кабмін затвердив нових заступників Резнікова

Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони.



Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає



Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.



За даними УП, обидві кандидатури були погоджені з президентом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерта експосолотримали нові посади у Міністерстві оборони.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, передає УП Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.За даними УП, обидві кандидатури були погоджені з президентом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію