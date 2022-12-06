Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО

Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО
Російські загарбники обстріляли Херсон та Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Про це у Telegram повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"Просто під час промови кривавого диктатора Путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню. В Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.
Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено 1 цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав він.

Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО
Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО


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Теги: Росія, Херсон, окупанти, війна, обстріли
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