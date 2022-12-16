У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи





Про це у коментарі виданню Сергій Коновал.



За його словами, з 2023 року у лікарні немає пакету з надання допомоги по пологах, який фінансується Національною службою здоров'я України.



«У зв'язку з цим буде припинено приймання пологів у нашій лікарні. Це робиться автоматично після того,коли ми не отримали пакет і коли місцева влада вирішила, що фінансувати це сама вона не буде. З 17 березня у нас не будуть цього», - інформує Коновал.



Основна причина - кількість пологів не відповідає тим вимогам, які прописані у пакеті. У певні місяці має відбутися конкретне число пологів - лікарні не вистачало 2.



Зазначається, що на місці пологового відділення планують зробити окреме гінекологічне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З березня приймати пологи у Луцькій районній лікарні не будуть. Причиною цього стало те, що лікарня не підписала на 2023 рік пакет з надання допомоги по пологах, що фінансується НСЗУ.Про це у коментарі виданню ВСН розповів головний лікар Луцької центральної районної лікарніЗа його словами, з 2023 року у лікарні немає пакету з надання допомоги по пологах, який фінансується Національною службою здоров'я України.«У зв'язку з цим буде припинено приймання пологів у нашій лікарні. Це робиться автоматично після того,коли ми не отримали пакет і коли місцева влада вирішила, що фінансувати це сама вона не буде. З 17 березня у нас не будуть цього», - інформує Коновал.Основна причина - кількість пологів не відповідає тим вимогам, які прописані у пакеті. У певні місяці має відбутися конкретне число пологів - лікарні не вистачало 2.Зазначається, що на місці пологового відділення планують зробити окреме гінекологічне.

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