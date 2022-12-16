У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи

У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи
З березня приймати пологи у Луцькій районній лікарні не будуть. Причиною цього стало те, що лікарня не підписала на 2023 рік пакет з надання допомоги по пологах, що фінансується НСЗУ.

Про це у коментарі виданню ВСН розповів головний лікар Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал.

За його словами, з 2023 року у лікарні немає пакету з надання допомоги по пологах, який фінансується Національною службою здоров'я України.

«У зв'язку з цим буде припинено приймання пологів у нашій лікарні. Це робиться автоматично після того,коли ми не отримали пакет і коли місцева влада вирішила, що фінансувати це сама вона не буде. З 17 березня у нас не будуть цього», - інформує Коновал.

Основна причина - кількість пологів не відповідає тим вимогам, які прописані у пакеті. У певні місяці має відбутися конкретне число пологів - лікарні не вистачало 2.

Зазначається, що на місці пологового відділення планують зробити окреме гінекологічне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пологи, Луцька районна лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МОН рекомендує 22–24 лютого організувати дистанційний формат навчання
Сьогодні, 14:03
У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Сьогодні, 13:42
У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи
Сьогодні, 13:38
Розпивав алкоголь і сів за кермо: у Луцьку на компанію молодиків поскаржилися патрульним
Сьогодні, 13:20
Прем'єрка Італії прибула до Києва
Сьогодні, 13:07
Схожі новини
На Волині медики «швидкої» прийняли пологи вдома На Волині медики «швидкої» прийняли пологи вдома
02 січень, 14:10
Дві волинянки народили у машинах «швидкої» Дві волинянки народили у машинах «швидкої»
16 грудень, 2022, 15:47
На Запоріжжі знайшли місце, де окупанти тримають полонених українців На Запоріжжі знайшли місце, де окупанти тримають полонених українців
26 листопад, 2022, 03:09
Військовослужбовиця розповіла, як народжувала у Луцьку в перший день повномасштабної війни Військовослужбовиця розповіла, як народжувала у Луцьку в перший день повномасштабної війни
25 серпень, 2022, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
МОН рекомендує 22–24 лютого організувати дистанційний формат навчання
Сьогодні, 14:03
 0
У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8