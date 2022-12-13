Прем'єрка Італії прибула до Києва

Прем'єрка Італії прибула до Києва
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля.

Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".

У другій половині дня прем'єр-міністра очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.

Перед цим Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.

Мелоні в понеділок прибула до Польщі і зустрілася з польським візаві Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.

Раніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

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Теги: Мелоні, Італія, Україна, візит, Київ, Буча
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