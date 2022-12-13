Прем'єрка Італії прибула до Києва

Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля.



Про це повідомляє La Repubblica, пише

У другій половині дня прем'єр-міністра очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.



Перед цим Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.



Мелоні в понеділок прибула до Польщі і зустрілася з польським візаві Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.



Раніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.



Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Італіїу вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля.Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".

У другій половині дня прем'єр-міністра очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.Перед цим Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.Мелоні в понеділок прибула до Польщі і зустрілася з польським візавіта президентомРаніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

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