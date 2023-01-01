СБУ «розколола» співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України

СБУ «розколола» співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України
СБУ «розколола» співробітника білоруського КДБ: тепер він проведе 10 років за ґратами.

Про це повідомили у преслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії «редут» пішов воювати проти України.

У лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.

Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів.

Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року.

Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби.

Однак співробітники військової контррозвідки СБУ «розкололи» зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення.

Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду «розвідника».

Після початку повномасштабного вторгнення отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового.

Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб.

Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).
СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.
СБУ «розколола» співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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