Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою





Про це повідомляє моніторингова група



"МО РБ заявило, що в рамках перевірки боєздатності ЗС РБ одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район", - цитують відомство спостерігачі.



Хоча Міноборони Білорусі не називає конкретну військову частину, за даними "Гаюна", йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.



"Сьогодні вночі підрозділи 120-ї бригади висунулися не менш як чотирма колонами у супроводі ВАІ, загальна кількість техніки близько 74 одиниці", - казано в повідомленні.



За інформацією спостерігачів, серед техніки було помічено:



- БМП - 35 одиниць

- "Урал" (КУНГ та тентовані) - 21 одиниця

- УАЗ - 2-3 од.

- КамАЗ - 8 од.

- Бензовоз - 2 од.

- Кран та вантажний маніпулятор.



"Колони пройшли МКАД і далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та м. Ошмяни", - додають спостерігачі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири колони з військовою технікою Білорусі вирушили з Мінська у бік кордону з Литвою. Мова йде про близько 74 одиниці.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". "МО РБ заявило, що в рамках перевірки боєздатності ЗС РБ одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район", - цитують відомство спостерігачі.Хоча Міноборони Білорусі не називає конкретну військову частину, за даними "Гаюна", йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ."Сьогодні вночі підрозділи 120-ї бригади висунулися не менш як чотирма колонами у супроводі ВАІ, загальна кількість техніки близько 74 одиниці", - казано в повідомленні.За інформацією спостерігачів, серед техніки було помічено:- БМП - 35 одиниць- "Урал" (КУНГ та тентовані) - 21 одиниця- УАЗ - 2-3 од.- КамАЗ - 8 од.- Бензовоз - 2 од.- Кран та вантажний маніпулятор."Колони пройшли МКАД і далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та м. Ошмяни", - додають спостерігачі.

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