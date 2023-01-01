Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою

Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою
Чотири колони з військовою технікою Білорусі вирушили з Мінська у бік кордону з Литвою. Мова йде про близько 74 одиниці.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"МО РБ заявило, що в рамках перевірки боєздатності ЗС РБ одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район", - цитують відомство спостерігачі.

Хоча Міноборони Білорусі не називає конкретну військову частину, за даними "Гаюна", йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.

"Сьогодні вночі підрозділи 120-ї бригади висунулися не менш як чотирма колонами у супроводі ВАІ, загальна кількість техніки близько 74 одиниці", - казано в повідомленні.

За інформацією спостерігачів, серед техніки було помічено:

- БМП - 35 одиниць
- "Урал" (КУНГ та тентовані) - 21 одиниця
- УАЗ - 2-3 од.
- КамАЗ - 8 од.
- Бензовоз - 2 од.
- Кран та вантажний маніпулятор.

"Колони пройшли МКАД і далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та м. Ошмяни", - додають спостерігачі.


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Теги: Білорусь, колони, РФ
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