Надав окупантам маршрути доріг для наступу через Гостомель та Мощун: СБУ затримала старосту селища на Київщині





Про це



Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході слідчо-оперативних дій у Київській області.



Ним виявився староста селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.



Встановлено, що 24 лютого минулого року він зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ.



Саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун.



У подальшому зрадник супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва.



Також під час захоплення частини регіону він отримав від агресора автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак російських окупантів.



У такому «вигляді» особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і «зливав» до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.



Крім того, він організовував «розквартирування» особового складу ЗС РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт.



Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя.



Втім, йому це не вдалося. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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