Зобов'язався створити у селі пасовища: підприємець з Волині привласнив понад 90 тисяч гривень

Зобов'язався створити у селі пасовища: підприємець з Волині привласнив понад 90 тисяч гривень
Волинського підприємця підозрюють у привласненні понад 90
тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у привласнені чужого майна та службовому підробленні .

За даними слідства, підприємець, згідно із договором, укладеним у грудні 2021 року із Копачівською сільською радою Луцького району, зобов'язався створити на території села Олександрівка громадські пасовища.

У подальшому він вносив у акти наданих послуг завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, а також підписував ці акти.

На підставі підроблених підприємцем документів кошти у сумі понад 90 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.

Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.

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Теги: Підприємець, Волинь, бюджетні кошти, прокуратура
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