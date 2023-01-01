Зобов'язався створити у селі пасовища: підприємець з Волині привласнив понад 90 тисяч гривень

Волинського підприємця підозрюють у привласненні понад 90тисяч гривень бюджетних коштів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у привласнені чужого майна та службовому підробленні .За даними слідства, підприємець, згідно із договором, укладеним у грудні 2021 року із Копачівською сільською радою Луцького району, зобов'язався створити на території села Олександрівка громадські пасовища.У подальшому він вносив у акти наданих послуг завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, а також підписував ці акти.На підставі підроблених підприємцем документів кошти у сумі понад 90 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.