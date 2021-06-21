В квартирі у Луцьку знайшли застреленого чоловіка: що відомо
Сьогодні, 13:38
У Луцьку в квартирі у багатоповерхівці на вулиці Липинського знайшли тіло застреленого чоловіка.
Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент TV» у секторі комунікації нацполіції області, це сталося ввечері у вівторок, 21 лютого.
На місці працювали слідчі. З’ясувалося, що загиблий – 27-річний уродженець Ковельського району, який тривалий час проживав у Луцьку. Попередньо, чоловік застрелився із травматичної зброї. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР із відміткою «самогубство». Триває слідство.
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Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент TV» у секторі комунікації нацполіції області, це сталося ввечері у вівторок, 21 лютого.
На місці працювали слідчі. З’ясувалося, що загиблий – 27-річний уродженець Ковельського району, який тривалий час проживав у Луцьку. Попередньо, чоловік застрелився із травматичної зброї. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР із відміткою «самогубство». Триває слідство.
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