В квартирі у Луцьку знайшли застреленого чоловіка: що відомо





Як повідомили журналістам телеканалу



На місці працювали слідчі. З’ясувалося, що загиблий – 27-річний уродженець Ковельського району, який тривалий час проживав у Луцьку. Попередньо, чоловік застрелився із травматичної зброї. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР із відміткою «самогубство». Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в квартирі у багатоповерхівці на вулиці Липинського знайшли тіло застреленого чоловіка.Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент TV» у секторі комунікації нацполіції області, це сталося ввечері у вівторок, 21 лютого.На місці працювали слідчі. З’ясувалося, що загиблий – 27-річний уродженець Ковельського району, який тривалий час проживав у Луцьку. Попередньо, чоловік застрелився із травматичної зброї. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР із відміткою «самогубство». Триває слідство.

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