В квартирі у Луцьку знайшли застреленого чоловіка: що відомо

В квартирі у Луцьку знайшли застреленого чоловіка: що відомо
У Луцьку в квартирі у багатоповерхівці на вулиці Липинського знайшли тіло застреленого чоловіка.

Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент TV» у секторі комунікації нацполіції області, це сталося ввечері у вівторок, 21 лютого.

На місці працювали слідчі. З’ясувалося, що загиблий – 27-річний уродженець Ковельського району, який тривалий час проживав у Луцьку. Попередньо, чоловік застрелився із травматичної зброї. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР із відміткою «самогубство». Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, чоловік, зброя, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов із дому та не повернувся: на Волині зник безвісти 32-річний чоловік
Сьогодні, 14:04
До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
В квартирі у Луцьку знайшли застреленого чоловіка: що відомо
Сьогодні, 13:38
У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна
Сьогодні, 13:28
У Луцьку з’явиться вулиця Мрії
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік
21 червень, 2021, 10:52
У Луцьку біля лікарні помер чоловік У Луцьку біля лікарні помер чоловік
10 березень, 2021, 14:30
У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка
01 червень, 2020, 09:45
У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік
20 травень, 2020, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув Герой з Волині Дмитро Пінчук
Сьогодні, 15:02
 0
На Волині судили чоловіка, який купував зброю в «Telegram»
Сьогодні, 14:35
 0
Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті
Сьогодні, 14:15
 0
Пішов із дому та не повернувся: на Волині зник безвісти 32-річний чоловік
Сьогодні, 14:04
 0
До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8