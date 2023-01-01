Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті
Схід України залишається найгарячішою ділянкою фронту. Українські військові відбивають атаки російської армії та тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Росіяни не покидають намірів захопити повністю Донецьку та Луганську області.
Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Окупаційні війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На цих ділянках фронту точаться запеклі безперервні бої.

На інших напрямках, зокрема у Запорізькій та Харківській областях, також йдуть бойові дії, проте не такі інтенсивні. Лінія фронту стабільна.

Водночас окупанти постійно обстрілюють мирні населені пункти на сході та півдні України.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни змінили тактику на сході України. Окупанти поблизу Бахмута кидають у бій піхоту, а не техніку, як було раніше.

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Теги: Росія, Україна, війна
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