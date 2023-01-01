Як війна вплинула на роботу служб таксі у Луцьку





Про те, як бізнес виживав в таких умовах



Таксі «Морячок» працює в Луцьку більше десяти років. Сервіс доступний також в Ковелі і Володимирі. З 2020 року власником бізнесу є Оксана Булахова. Вона охоче поділилася досвідом роботи служби таксі в умовах війни.



Першим викликом для таксистів стала робота в комендантську годину. Адже нічних потягів і пізніх автобусних рейсів ніхто не відміняв. А отже і людей треба було доставляти до вокзалів і додому.



«Спочатку ми мали декілька перепусток для перевезення пасажирів саме в комендантську годину. Ми перевозили тих пасажирів, які їхали на автобус, залізничний вокзал, чи з автобуса. Замовлення на залізничний вокзал – це було зазвичай 1-2 ночі і 4-5 ранку, і лише за попереднім викликом, оскільки диспетчерська в комендантську годину не працює.



Перепустки були дійсні до 17 листопада. Далі змінили відповідального за видачу перепусток, і тепер їх не видають таксистам, аргументуючи це тим, що є заборона видавати перепустки таксистам по цілій Україні. Поліція, звісно, зупиняла водіїв у комендантську годину, перевіряла усі документи, і водій їхав далі. Фактично, таксі з перших днів війни і до сьогодні працює в звичному режимі – з 5 ранку до півночі», – каже Оксана Булахова.



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А ось у прес-службі сервісу «Оpti» кажуть, що комендантська година стала для них неабияким викликом, а перепустки, які б дозволяли перевозити пасажирів, їм не видавали.



«Ми не припиняли работу ні на годину. З 24 лютого ми приймали замовлення та забезпечували свободу руху мільйонам клієнтів, тому що з початком повномасштабної війни можливість вільно та швидко пересуватися стала життєво важливою. Звісно, частина наших співробітників виїхала в інші міста чи за кордон, але вони продовжили роботу, за що ми їм вдячні. Введення комендантської години та неможливість працювати з 23:00 до 5:00 – головна проблема для всіх сервісів таксі. Ми втрачаємо тисячі замовлень, які раніше отримували в мирний час. Особливо втрати відчуваються у святкові дні. Це також завдає незручності для пасажирів, але іншого виходу ні у нас, ні у клієнтів, немає. Комендантська година – вимушений крок в умовах війни.



Жоден сервіс таксі в країні не має і не може мати дозволи на роботу під час комендантської години. Звісно, окремі громадяни мають перепустки від місцевих правоохоронців, але вони виконують перевезення за власною ініціативою» – розповіли в «Оpti».



У травні на Волині, як і в більшості регіонів України, виникли проблеми із пальним. Це сталося внаслідок обстрілів нафтобаз, нафтопереробних заводів, припинення імпорту пального з Білорусі. Відтак українці відчули гострий дефіцит бензину і дизпалива.



«Була велика проблема з наявністю пального, і, відповідно підвищення ціни на пальне внесло свої корективи. Тарифи на проїзд на початку війни не змінювались, а піднялись у травні, в зв’язку з різким дефіцитом пального та суттєвим збільшенням його вартості. Дуже важко було тоді працювати, адже були величезні черги на заправках, що призводило до того, що водії по декілька годин стояли в черзі. Або взагалі не було пального на заправках. Незважаючи на труднощі, замовлення старались виконати всі, оскільки є багато авто, які працюють на газу»,– каже очільниця таксі «Морячок».



Оскільки мережа таксі «Оpti» значно ширша і працює по всій Україні, то тут, кажуть, виручило партнерство.



«Під час кризи, пов’язаної з нестачою пального, наші водії, мали можливості для заправки від наших регіональних партнерів, які надавали їм бензин чи газ на окремих домовленостях. Решта, як і мільйони інших водіїв, стояли в чергах» – зазначили в прес-службі «Оpti».



Різкими темпами змінювалася і динаміка замовлень на послуги транспорту: в одних регіонах людей побільшало, в інших – навпаки зменшилося. Все більше населення виїжджало за кордон, а у зруйнованих містах України зовсім зупинилося нормальне життя.



«За підсумками 2022 року загальна кількість наших клієнтів не зменшилася, – кажуть в мережі «Оpti». – Звісно, під час перших трьох місяців війни, загальне число замовлень різко впало. Ситуація дуже відрізнялася по регіонах. В містах, які більшою мірою постраждали від агресії, динаміка впала в рази, в регіонах, які постраждали меншою мірою, кількість замовлень навіть виросла. Війна призвела до закриття наших філій в перспективних та великих містах, що опинилися в окупації (Маріуполь, Бердянск). Також на деякий час «Opti Taxi» призупинило роботу у Миколаєві та Херсоні. Зараз ми вже працюємо над перезапуском сервісу там. Міграційні процеси звісно вплинули й на показники замовлень міст заходу України. Нові мешканці цих регіонів користуються нашим сервісом, зокрема у Луцьку»



Окрім того, з початку повномасштабної війни обидва сервіси таксі зіштовхнулися з кадровими змінами. Це пов’язане з міграцією населення і мобілізацією.



«Переселенці були з Гостомеля, Дніпра… Внесла корективи у зміну складу і мобілізація. Частину водіїв мобілізували і зараз вони знаходяться на захисті нашої держави» – розповіли в таксі «Морячок».



«Сьогодні в нашому сервісі у Луцьку та у Волинській області працює близько 200 водіїв, які знайшли в регіоні нові домівки» – зазначили в прес-службі «Opti Global».

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Ми перевозили тих пасажирів, які їхали на автобус, залізничний вокзал, чи з автобуса. Замовлення на залізничний вокзал – це було зазвичай 1-2 ночі і 4-5 ранку, і лише за попереднім викликом, оскільки диспетчерська в комендантську годину не працює.Перепустки були дійсні до 17 листопада. Далі змінили відповідального за видачу перепусток, і тепер їх не видають таксистам, аргументуючи це тим, що є заборона видавати перепустки таксистам по цілій Україні. Поліція, звісно, зупиняла водіїв у комендантську годину, перевіряла усі документи, і водій їхав далі. Фактично, таксі з перших днів війни і до сьогодні працює в звичному режимі – з 5 ранку до півночі», – каже Оксана Булахова.А ось у прес-службі сервісу «Оpti» кажуть, що комендантська година стала для них неабияким викликом, а перепустки, які б дозволяли перевозити пасажирів, їм не видавали.«Ми не припиняли работу ні на годину. З 24 лютого ми приймали замовлення та забезпечували свободу руху мільйонам клієнтів, тому що з початком повномасштабної війни можливість вільно та швидко пересуватися стала життєво важливою. Звісно, частина наших співробітників виїхала в інші міста чи за кордон, але вони продовжили роботу, за що ми їм вдячні. Введення комендантської години та неможливість працювати з 23:00 до 5:00 – головна проблема для всіх сервісів таксі. Ми втрачаємо тисячі замовлень, які раніше отримували в мирний час. Особливо втрати відчуваються у святкові дні. Це також завдає незручності для пасажирів, але іншого виходу ні у нас, ні у клієнтів, немає. Комендантська година – вимушений крок в умовах війни.Жоден сервіс таксі в країні не має і не може мати дозволи на роботу під час комендантської години. Звісно, окремі громадяни мають перепустки від місцевих правоохоронців, але вони виконують перевезення за власною ініціативою» – розповіли в «Оpti».У травні на Волині, як і в більшості регіонів України, виникли проблеми із пальним. Це сталося внаслідок обстрілів нафтобаз, нафтопереробних заводів, припинення імпорту пального з Білорусі. Відтак українці відчули гострий дефіцит бензину і дизпалива.«Була велика проблема з наявністю пального, і, відповідно підвищення ціни на пальне внесло свої корективи. Тарифи на проїзд на початку війни не змінювались, а піднялись у травні, в зв’язку з різким дефіцитом пального та суттєвим збільшенням його вартості. Дуже важко було тоді працювати, адже були величезні черги на заправках, що призводило до того, що водії по декілька годин стояли в черзі. Або взагалі не було пального на заправках. Незважаючи на труднощі, замовлення старались виконати всі, оскільки є багато авто, які працюють на газу»,– каже очільниця таксі «Морячок».Оскільки мережа таксі «Оpti» значно ширша і працює по всій Україні, то тут, кажуть, виручило партнерство.«Під час кризи, пов’язаної з нестачою пального, наші водії, мали можливості для заправки від наших регіональних партнерів, які надавали їм бензин чи газ на окремих домовленостях. Решта, як і мільйони інших водіїв, стояли в чергах» – зазначили в прес-службі «Оpti».Різкими темпами змінювалася і динаміка замовлень на послуги транспорту: в одних регіонах людей побільшало, в інших – навпаки зменшилося. Все більше населення виїжджало за кордон, а у зруйнованих містах України зовсім зупинилося нормальне життя.«За підсумками 2022 року загальна кількість наших клієнтів не зменшилася, – кажуть в мережі «Оpti». – Звісно, під час перших трьох місяців війни, загальне число замовлень різко впало. Ситуація дуже відрізнялася по регіонах. В містах, які більшою мірою постраждали від агресії, динаміка впала в рази, в регіонах, які постраждали меншою мірою, кількість замовлень навіть виросла. Війна призвела до закриття наших філій в перспективних та великих містах, що опинилися в окупації (Маріуполь, Бердянск). Також на деякий час «Opti Taxi» призупинило роботу у Миколаєві та Херсоні. Зараз ми вже працюємо над перезапуском сервісу там. Міграційні процеси звісно вплинули й на показники замовлень міст заходу України. Нові мешканці цих регіонів користуються нашим сервісом, зокрема у Луцьку»Окрім того, з початку повномасштабної війни обидва сервіси таксі зіштовхнулися з кадровими змінами. Це пов’язане з міграцією населення і мобілізацією.«Переселенці були з Гостомеля, Дніпра… Внесла корективи у зміну складу і мобілізація. Частину водіїв мобілізували і зараз вони знаходяться на захисті нашої держави» – розповіли в таксі «Морячок».«Сьогодні в нашому сервісі у Луцьку та у Волинській області працює близько 200 водіїв, які знайшли в регіоні нові домівки» – зазначили в прес-службі «Opti Global».

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