Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО

Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко вручив державні та відомчі нагороди, відзнаки командира бригади для військовослужбовців.

Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

"За кожною нагородою, яку отримують Князівські воїни - тяжкі бої, знищені вороги, воля і вміння вистояти там, де вистояти неможливо. За кожною нагородою – героїзм у чистому вигляді. За кожною нагородою – тяжка і брудна робота, звана війною, яку наші воїни на межі неможливого роблять", - йдеться у дописі.

Під час нагородження військовослужбовці хвилиною тиші вшанували пам'ять побратимів, які не повернулися з бою.

"Вкотре нам випала нелегка ділянка фронту. І вкотре підступи ворога, загрози, які перед нами стояли, ви розбили вщент, змусивши противника зупинитись і пошкодувати про свої рішення і потуги, - наголосив командир бригади, вручаючи воїнам заслужені нагороди. – Я пишаюся кожним із вас, пишаюся службою з вами! Я впевнений: як би складно нам не було, ми вистоїмо і переможемо!", - сказав перед нагородженням комбриг.


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Теги: 14 ОМБР, Волинь, війна, нагороди
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