Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко вручив державні та відомчі нагороди, відзнаки командира бригади для військовослужбовців.
Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"За кожною нагородою, яку отримують Князівські воїни - тяжкі бої, знищені вороги, воля і вміння вистояти там, де вистояти неможливо. За кожною нагородою – героїзм у чистому вигляді. За кожною нагородою – тяжка і брудна робота, звана війною, яку наші воїни на межі неможливого роблять", - йдеться у дописі.
Під час нагородження військовослужбовці хвилиною тиші вшанували пам'ять побратимів, які не повернулися з бою.
"Вкотре нам випала нелегка ділянка фронту. І вкотре підступи ворога, загрози, які перед нами стояли, ви розбили вщент, змусивши противника зупинитись і пошкодувати про свої рішення і потуги, - наголосив командир бригади, вручаючи воїнам заслужені нагороди. – Я пишаюся кожним із вас, пишаюся службою з вами! Я впевнений: як би складно нам не було, ми вистоїмо і переможемо!", - сказав перед нагородженням комбриг.
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Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"За кожною нагородою, яку отримують Князівські воїни - тяжкі бої, знищені вороги, воля і вміння вистояти там, де вистояти неможливо. За кожною нагородою – героїзм у чистому вигляді. За кожною нагородою – тяжка і брудна робота, звана війною, яку наші воїни на межі неможливого роблять", - йдеться у дописі.
Під час нагородження військовослужбовці хвилиною тиші вшанували пам'ять побратимів, які не повернулися з бою.
"Вкотре нам випала нелегка ділянка фронту. І вкотре підступи ворога, загрози, які перед нами стояли, ви розбили вщент, змусивши противника зупинитись і пошкодувати про свої рішення і потуги, - наголосив командир бригади, вручаючи воїнам заслужені нагороди. – Я пишаюся кожним із вас, пишаюся службою з вами! Я впевнений: як би складно нам не було, ми вистоїмо і переможемо!", - сказав перед нагородженням комбриг.
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