Снігопад на Волині: у Луцьку активно розчищають дороги

Снігопад на Волині: у Луцьку активно розчищають дороги
У Луцьку до сьогоднішнього снігопаду почали готуватися з вчорашнього вечора - посипали дороги сіллю та протиожеледною сумішшю для того, щоб сніг танув, не наліпав і не перетворювався у кригу.

Про це повідомив у Фейсбуку міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Цілу ніч, зараз та поки йтиме сніг у громаді працює снігоочисна та посипальна техніка. Однак прогрози невтішні: сніг ітиме цілий день, із посиленням ввечері та вночі. Тому звертаюся з проханням не залишати автомобілі на узбіччях доріг та тротуарах і по можливості не виїзджати особистим автомобільним транспортом", - йдеться у дописі мера.

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Теги: снігопад, спецтехніка, Луцьк
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