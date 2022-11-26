Снігопад на Волині: у Луцьку активно розчищають дороги

У Луцьку до сьогоднішнього снігопаду почали готуватися з вчорашнього вечора - посипали дороги сіллю та протиожеледною сумішшю для того, щоб сніг танув, не наліпав і не перетворювався у кригу.Про це повідомив у Фейсбуку міський голова Луцька"Цілу ніч, зараз та поки йтиме сніг у громаді працює снігоочисна та посипальна техніка. Однак прогрози невтішні: сніг ітиме цілий день, із посиленням ввечері та вночі. Тому звертаюся з проханням не залишати автомобілі на узбіччях доріг та тротуарах і по можливості не виїзджати особистим автомобільним транспортом", - йдеться у дописі мера.