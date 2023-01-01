Не вийшла із коми: померла волинянка, яка постраждала в жахливій ДТП

Не вийшла із коми: померла волинянка, яка постраждала в жахливій ДТП
Відійшла у вічність волинянка, яка постраждала в жахливій аварії та була в комі Ольга Гуміна.

Про це повідомили колеги дівчини в соцмережах, інформує ВСН.

Нагадаємо, аварія трапилася у неділю, 26 листопада близько 22:00 години. У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що до швидкої о 22.00 надійшов виклик про те, що на біля села Верба трапилася автопригода з постраждалими. На місці ДТП працювали дві бригади медиків. Відомо, що постраждало двоє людей – жінка та чоловік. Їх каретою швидкої госпіталізували у Володимирське ТМО. Обоє у важкому стані.

Донедавна дівчина знаходилася у комі. Її рідні збирали кошти на лікування.

Як інформує КП «Володимирводоканал», Ольга працювала фахівцем із публічних закупівель. Завжди з відповідальністю ставилася до своїх службових обов'язків. Мала повагу у колективі і багато життєвих планів на майбутнє, яким, на жаль, не судилося здійснитися.

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Теги: ДТП, смерть
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