Волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям

Волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
У Володимирі провели операцію з вилучення органів для трансплантації.

Про це повідомляють у КП «Володимирське ТМО».

"У пацієнтки, яка стала донором, трапився геморагічний інсульт і, на жаль, настала смерть мозку. Вилучення органів та їх подальша трансплантація стала можливою після важкої розмови та згоди родичів", - йдеться в повідомленні.

Донорку провезли до операційної через коридор пошани:так медичні працівники висловили свою шану та співчуття родині померлої.

"Вилучені нирки пересаджені двом пацієнтам у Першому медоб'єднанні Львова. Пацієнти, яким провели трансплантацію нирки, довгий час перебували на нирково-замісній терапії гемодіалізу. Тепер вони мають шанс на повноцінне життя без апарату "штучної нирки". Висловлюємо щирі слова скорботи родичам донора та свою шану і подяку за це вкрай важливе рішення!" - зазначають у КП «Володимирське ТМО».
Волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям

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Теги: Волинь, нирки, трансплантація
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