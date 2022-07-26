Волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям





Про це



"У пацієнтки, яка стала донором, трапився геморагічний інсульт і, на жаль, настала смерть мозку. Вилучення органів та їх подальша трансплантація стала можливою після важкої розмови та згоди родичів", - йдеться в повідомленні.



Донорку провезли до операційної через коридор пошани:так медичні працівники висловили свою шану та співчуття родині померлої.



"Вилучені нирки пересаджені двом пацієнтам у Першому медоб'єднанні Львова. Пацієнти, яким провели трансплантацію нирки, довгий час перебували на нирково-замісній терапії гемодіалізу. Тепер вони мають шанс на повноцінне життя без апарату "штучної нирки". Висловлюємо щирі слова скорботи родичам донора та свою шану і подяку за це вкрай важливе рішення!" - зазначають у КП «Володимирське ТМО».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі провели операцію з вилучення органів для трансплантації.Про це повідомляють у КП «Володимирське ТМО»."У пацієнтки, яка стала донором, трапився геморагічний інсульт і, на жаль, настала смерть мозку. Вилучення органів та їх подальша трансплантація стала можливою після важкої розмови та згоди родичів", - йдеться в повідомленні.Донорку провезли до операційної через коридор пошани:так медичні працівники висловили свою шану та співчуття родині померлої."Вилучені нирки пересаджені двом пацієнтам у Першому медоб'єднанні Львова. Пацієнти, яким провели трансплантацію нирки, довгий час перебували на нирково-замісній терапії гемодіалізу. Тепер вони мають шанс на повноцінне життя без апарату "штучної нирки". Висловлюємо щирі слова скорботи родичам донора та свою шану і подяку за це вкрай важливе рішення!" - зазначають у КП «Володимирське ТМО».

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