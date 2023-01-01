«Газувати теж вміє»: як волинянка навчилася їздити на тракторі. ВІДЕО

Людмила Михальчук.



Місцеві чоловіки раніше їздили на заробітки, а тепер — воюють, тож жінкам довелось вміти все, розповіла Світлана Труш.



Людмила Михальчук опанувала кермування трактором кілька років тому.



Жінка каже: варіантів не кермувати в селі у неї не було. Бо, як ходити пішки, то за день нічого не встигнеш, каже жінка. А дороги в селі є такі, говорить, що крім трактора, хіба конем проїдеш, а його в господарстві немає.



"Поїхати з косою, накосити зеленого, я поїду спокійно сама. Трактора завела, поїхала, накосила, приїхала. В нас коняки немає, ми все трактором", розповідає волинянка.



Червоний мінітрактор сім'я придбала шість років тому. Кермувати ним, каже Людмила, навчилася за день. Вчили її сини та чоловік, за плечима був досвід водіння автомобіля та мотоцикла.



"Хлопці їздили, так і я біля них. Показали як вони їдуть, як, де включається передача і все. Такого, щоб орати в нас жінки не орють. А щоб їхати трактором, то можуть. Не скажу, Що кожна, але багато хто може", каже Людмила Михальчук.



У Людмили четверо синів. Віктору – 12. Каже: мама вправно кермує великим чотириколісним і його це не дивує. Газувати теж вміє, причепа вчепити, теж поїде з ним і гній сама вивезе, розповідає хлопець. Він, каже, теж завжди допомагає по господарству.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мала Глуша на Волині орієнтовно десять жінок вміють кермувати трактором. Однією з таких є 36-річнаМісцеві чоловіки раніше їздили на заробітки, а тепер — воюють, тож жінкам довелось вміти все, розповіла Суспільному староста селаЛюдмила Михальчук опанувала кермування трактором кілька років тому.Жінка каже: варіантів не кермувати в селі у неї не було. Бо, як ходити пішки, то за день нічого не встигнеш, каже жінка. А дороги в селі є такі, говорить, що крім трактора, хіба конем проїдеш, а його в господарстві немає."Поїхати з косою, накосити зеленого, я поїду спокійно сама. Трактора завела, поїхала, накосила, приїхала. В нас коняки немає, ми все трактором", розповідає волинянка.Червоний мінітрактор сім'я придбала шість років тому. Кермувати ним, каже Людмила, навчилася за день. Вчили її сини та чоловік, за плечима був досвід водіння автомобіля та мотоцикла."Хлопці їздили, так і я біля них. Показали як вони їдуть, як, де включається передача і все. Такого, щоб орати в нас жінки не орють. А щоб їхати трактором, то можуть. Не скажу, Що кожна, але багато хто може", каже Людмила Михальчук.У Людмили четверо синів.– 12. Каже: мама вправно кермує великим чотириколісним і його це не дивує. Газувати теж вміє, причепа вчепити, теж поїде з ним і гній сама вивезе, розповідає хлопець. Він, каже, теж завжди допомагає по господарству.

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