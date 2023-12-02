Зеленський закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги, «особливо цими днями»

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.



Про це пише



“Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити”, – сказав президент.



Глава держави також подякував за оборону країни українським воїнам, рятувальникам та поліцейським, а також тим, хто працює на українських оборонних виробництвах.



У зверненні президент, серед іншого, зазначив, що цього тижня Росія втратила свій вплив у двох важливих інституціях: організації із заборони хімічної зброї та міжнародній морській організації.



Також президент окремо виділив Німеччину і подякував цій країні за ППО для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президенту вечірньому зверненні 2 грудня закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.Про це пише LB.ua “Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити”, – сказав президент.Глава держави також подякував за оборону країни українським воїнам, рятувальникам та поліцейським, а також тим, хто працює на українських оборонних виробництвах.У зверненні президент, серед іншого, зазначив, що цього тижня Росія втратила свій вплив у двох важливих інституціях: організації із заборони хімічної зброї та міжнародній морській організації.Також президент окремо виділив Німеччину і подякував цій країні за ППО для України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію