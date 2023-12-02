Зеленський закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги, «особливо цими днями»

Зеленський закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги, «особливо цими днями»
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.

Про це пише LB.ua.

“Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити”, – сказав президент.

Глава держави також подякував за оборону країни українським воїнам, рятувальникам та поліцейським, а також тим, хто працює на українських оборонних виробництвах.

У зверненні президент, серед іншого, зазначив, що цього тижня Росія втратила свій вплив у двох важливих інституціях: організації із заборони хімічної зброї та міжнародній морській організації.

Також президент окремо виділив Німеччину і подякував цій країні за ППО для України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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