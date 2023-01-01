3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
3 грудня день народження відзначають журналістки Лариса Жаловага (на фото) та Марія Вавринюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).
На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.
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Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).
На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.
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