На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем

На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем
Сьогодні жителі Іваничівської громади провели в останню путь свого жителя, військовослужбовця Олександра Хомича.

Про це повідомили у громаді.

На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність та розділити біль втрати з рідними загиблого.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний голова Лідія Томашевська та запевнила, що пам’ять про загиблого Героя назавжди залишиться у серцях всіх хто його знав і любив.

Чин похорону Олександра Хомича здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отець Андрій та духовенство Іваничівського благочиння.

Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют…

Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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