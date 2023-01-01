На Волині попрощалися з Героєм Олександром Хомичем

Олександра Хомича.



Про це повідомили у



На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність та розділити біль втрати з рідними загиблого.



Щирі співчуття рідним та близьким загиблого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний голова Лідія Томашевська та запевнила, що пам’ять про загиблого Героя назавжди залишиться у серцях всіх хто його знав і любив.



Чин похорону Олександра Хомича здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отець Андрій та духовенство Іваничівського благочиння.



Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют…



Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні жителі Іваничівської громади провели в останню путь свого жителя, військовослужбовцяПро це повідомили у громаді На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі, щоб висловити безмежну вдячність та розділити біль втрати з рідними загиблого.Щирі співчуття рідним та близьким загиблого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний головата запевнила, що пам’ять про загиблого Героя назавжди залишиться у серцях всіх хто його знав і любив.Чин похорону Олександра Хомича здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, Благочинний Володимир-Волинської Єпархії, настоятель Свято-Покровського храму смт Іваничі отецьта духовенство Іваничівського благочиння.Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют…Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.

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