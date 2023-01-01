Росія вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті

Росія вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті
Ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

"Цієї ночі, 4 грудня, окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі захисники знищили керовану ракету та 18 ударних безпілотників.


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Теги: Прикарпаття, росія, безпілотники
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