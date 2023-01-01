Росія вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті





Про це Світлана Оніщук.



"Цієї ночі, 4 грудня, окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття.Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА"Цієї ночі, 4 грудня, окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі захисники знищили керовану ракету та 18 ударних безпілотників

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