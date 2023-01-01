Збройні сили за добу ліквідували ще понад 700 росіян





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу – близько 332810 (+770) осіб



✔ танків – 5580 (+5)



✔ бойових броньованих машин – 10401 (+5)



✔ артилерійських систем – 7961 (+12)



✔ РСЗВ – 913 (+0)



✔ засоби ППО – 602 (+0)



✔ літаків – 323 (+0)



✔ гелікоптерів – 324 (+0)



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)



✔ крилаті ракети – 1569 (+0)



✔ кораблі/катери – 22 (+0)



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,



✔ спеціальна техніка – 1141 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за добу знищили ще 770 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу – близько 332810 (+770) осіб✔ танків – 5580 (+5)✔ бойових броньованих машин – 10401 (+5)✔ артилерійських систем – 7961 (+12)✔ РСЗВ – 913 (+0)✔ засоби ППО – 602 (+0)✔ літаків – 323 (+0)✔ гелікоптерів – 324 (+0)✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)✔ крилаті ракети – 1569 (+0)✔ кораблі/катери – 22 (+0)✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,✔ спеціальна техніка – 1141 (+1).

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