Збройні сили за добу ліквідували ще понад 700 росіян
Сьогодні, 09:25
Збройні сили України за добу знищили ще 770 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу – близько 332810 (+770) осіб
✔ танків – 5580 (+5)
✔ бойових броньованих машин – 10401 (+5)
✔ артилерійських систем – 7961 (+12)
✔ РСЗВ – 913 (+0)
✔ засоби ППО – 602 (+0)
✔ літаків – 323 (+0)
✔ гелікоптерів – 324 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)
✔ крилаті ракети – 1569 (+0)
✔ кораблі/катери – 22 (+0)
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,
✔ спеціальна техніка – 1141 (+1).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу – близько 332810 (+770) осіб
✔ танків – 5580 (+5)
✔ бойових броньованих машин – 10401 (+5)
✔ артилерійських систем – 7961 (+12)
✔ РСЗВ – 913 (+0)
✔ засоби ППО – 602 (+0)
✔ літаків – 323 (+0)
✔ гелікоптерів – 324 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)
✔ крилаті ракети – 1569 (+0)
✔ кораблі/катери – 22 (+0)
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,
✔ спеціальна техніка – 1141 (+1).
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