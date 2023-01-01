Збройні сили за добу ліквідували ще понад 700 росіян

Збройні сили за добу ліквідували ще понад 700 росіян
Збройні сили України за добу знищили ще 770 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу – близько 332810 (+770) осіб

✔ танків – 5580 (+5)

✔ бойових броньованих машин – 10401 (+5)

✔ артилерійських систем – 7961 (+12)

✔ РСЗВ – 913 (+0)

✔ засоби ППО – 602 (+0)

✔ літаків – 323 (+0)

✔ гелікоптерів – 324 (+0)

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)

✔ крилаті ракети – 1569 (+0)

✔ кораблі/катери – 22 (+0)

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од,

✔ спеціальна техніка – 1141 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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