Арттерапія для дружин загиблих військових: жінки у Луцьку малювали картини

Арттерапія для дружин загиблих військових: жінки у Луцьку малювали картини
Дружини загиблих військовослужбовців відвідали арттерапевтичний майстерклас в обласній бібліотеці для юнацтва. Жінки малювали на картинах свої емоції, почуття та переживання.

Майстерклас для дружин загиблих бійців провела художниця Ольга Росинчук із Нововолинська, розповіла Суспільному кураторка проєкту "MOLESKINE: територія творчих" Валентина Романишена.

У рамках проєкту вже відбулось шість зустрічей з дружинами загиблих бійців.

27-річна Інна Маковецька прийшла на захід разом із маленькою донечкою, жінка говорить, її чоловік Іван Маковецький загинув у травні минулого року, так і не побачивши дитину. Він був гранатометником.

"За сім днів до загибелі, ми дізналися, що у нас буде донечка, і він тоді назвав її Уляною. З дитиною мені хочеться посміятися, побавитися, а у мене немає емоцій. В психотерапії застосовується багато арттехнік, і малювання – це одне із видів, яке може їх викликати", — говорить жінка.

Чоловік Альони Вітко – 30-річний Павло Вітко загинув п’ять місяців тому у селищі Ямпіль на Донеччині.
Арттерапія для дружин загиблих військових: жінки у Луцьку малювали картини

"Якби не синочок, я б тут не була напевно. Зараз такий період, що він навчився ходити, бігати, танцювати, то немає коли сумувати. Лише зараз приходить усвідомлення, що чоловік загинув і його більше не буде", — розповідає Альона Вітко.

Арттерапевтичну зустріч також відвідала кураторка волинської спілки дружин загиблих військових "Ми разом" Світлана Козачук. Вона говорить, що нині у спільноті орієнтовно 65 жінок і для них такі заходи важливі.
Арттерапія для дружин загиблих військових: жінки у Луцьку малювали картини

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Теги: Волинь, дружини бійців, арттерапія
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