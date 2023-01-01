Арттерапія для дружин загиблих військових: жінки у Луцьку малювали картини

Жінки малювали на картинах свої емоції, почуття та переживання.



Майстерклас для дружин загиблих бійців провела художниця Ольга Росинчук із Нововолинська, розповіла Валентина Романишена.



У рамках проєкту вже відбулось шість зустрічей з дружинами загиблих бійців.



27-річна Інна Маковецька прийшла на захід разом із маленькою донечкою, жінка говорить, її чоловік Іван Маковецький загинув у травні минулого року, так і не побачивши дитину. Він був гранатометником.



"За сім днів до загибелі, ми дізналися, що у нас буде донечка, і він тоді назвав її Уляною. З дитиною мені хочеться посміятися, побавитися, а у мене немає емоцій. В психотерапії застосовується багато арттехнік, і малювання – це одне із видів, яке може їх викликати", — говорить жінка.



Чоловік Альони Вітко – 30-річний Павло Вітко загинув п’ять місяців тому у селищі Ямпіль на Донеччині.



"Якби не синочок, я б тут не була напевно. Зараз такий період, що він навчився ходити, бігати, танцювати, то немає коли сумувати. Лише зараз приходить усвідомлення, що чоловік загинув і його більше не буде", — розповідає Альона Вітко.



Арттерапевтичну зустріч також відвідала кураторка волинської спілки дружин загиблих військових "Ми разом" Світлана Козачук. Вона говорить, що нині у спільноті орієнтовно 65 жінок і для них такі заходи важливі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружини загиблих військовослужбовців відвідали арттерапевтичний майстерклас в обласній бібліотеці для юнацтва., почуття та переживання.Майстерклас для дружин загиблих бійців провела художницяіз Нововолинська, розповіла Суспільному кураторка проєкту "MOLESKINE: територія творчих"У рамках проєкту вже відбулось шість зустрічей з дружинами загиблих бійців.27-річнаприйшла на захід разом із маленькою донечкою, жінка говорить, її чоловікзагинув у травні минулого року, так і не побачивши дитину. Він був гранатометником."За сім днів до загибелі, ми дізналися, що у нас буде донечка, і він тоді назвав її Уляною. З дитиною мені хочеться посміятися, побавитися, а у мене немає емоцій. В психотерапії застосовується багато арттехнік, і малювання – це одне із видів, яке може їх викликати", — говорить жінка.Чоловік– 30-річнийзагинув п’ять місяців тому у селищі Ямпіль на Донеччині."Якби не синочок, я б тут не була напевно. Зараз такий період, що він навчився ходити, бігати, танцювати, то немає коли сумувати. Лише зараз приходить усвідомлення, що чоловік загинув і його більше не буде", — розповідає Альона Вітко.Арттерапевтичну зустріч також відвідала кураторка волинської спілки дружин загиблих військових "Ми разом". Вона говорить, що нині у спільноті орієнтовно 65 жінок і для них такі заходи важливі.

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