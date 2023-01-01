Пішов з дому – і не повернувся: на Волині зник безвісти 52-річний чоловік

Пішов з дому – і не повернувся: на Волині зник безвісти 52-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого жителя Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Ковельські оперативники встановлюють місцезнаходження Окрепкого Івана Георгійовича, 03 лютого 1970 року народження, жителя смт Луків. Чоловік 24 листопада пішов з дому і не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.

Прикмети: зріст 175 см, худощавий, волосся чорне, на лівій руці є татуювання тварини лева.

Був одягнений: у куртку чорного кольору, джинси синього кольору, взутий у кросівки чорного кольору.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84 та 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
Пішов з дому – і не повернувся: на Волині зник безвісти 52-річний чоловік

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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