Блокада триває: у черзі на кордоні з Польщею стоять 2,5 тисячі вантажівок

Блокада триває: у черзі на кордоні з Польщею стоять 2,5 тисячі вантажівок
Станом на ранок 4 грудня у чергах на перетин кордону з Польщі в Україну очікують 2500 вантажівок. Блокування триває.

Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«На напрямках, де блокування польськими перевізниками продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок в чергах очікують 2500 вантажівок: «Ягодин» – 520, «Рава-Руська» – 880, «Краківець» –500, «Шегині» – 600», - повідомив він.

Крім того, триває і блокування словацького кордону. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 650 вантажівок. На кордоні з Угорщиною рух йде, але черги є. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 750 вантажівок.

Як повідомлялося, у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Спілка перевізників Словаччини 1 грудня о 16:05 розпочала блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» на кордоні з Україною.

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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