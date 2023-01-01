Через снігопади дорожня техніка на Волині працює в цілодобовому режимі
Сьогодні, 12:37
Дорожня техніка на Волині працює в цілодобовому режимі.
Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури.
"Снігопади на Волині тривають, тож не припиняємо розчищати дороги, якими опікуємось, та посипати їх протиожеледними матеріалами.
Упродовж вчорашнього дня на волинських автошляхах державного значення – міжнародних (М), національних (Н), регіональних (Р) і територіальних (Т) проїзд забезпечували більше 70 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств. Уночі та на ранок 4 грудня продовжувало працювати 44 одиниці.
Проїзд забезпечено, однак роботи з ліквідації насідків негоди тривають, спецтехніка да дорожні бригади і сьогодні безупинно працюватимуть на автошляхах", - йдеться в повідомленні.
За прогнозами синоптиків сьогодні, 4 грудня, місцями сніжитиме, температура повітря по області становитиме вдень 1-6° морозу. На автодорогах можливе утворення ожеледиці та переметів, оскільки очікується південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с, що може з полів здувати сніг на проїзну частину.
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Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури.
"Снігопади на Волині тривають, тож не припиняємо розчищати дороги, якими опікуємось, та посипати їх протиожеледними матеріалами.
Упродовж вчорашнього дня на волинських автошляхах державного значення – міжнародних (М), національних (Н), регіональних (Р) і територіальних (Т) проїзд забезпечували більше 70 одиниць снігоприбиральної та іншої спецтехніки підрядних підприємств. Уночі та на ранок 4 грудня продовжувало працювати 44 одиниці.
Проїзд забезпечено, однак роботи з ліквідації насідків негоди тривають, спецтехніка да дорожні бригади і сьогодні безупинно працюватимуть на автошляхах", - йдеться в повідомленні.
За прогнозами синоптиків сьогодні, 4 грудня, місцями сніжитиме, температура повітря по області становитиме вдень 1-6° морозу. На автодорогах можливе утворення ожеледиці та переметів, оскільки очікується південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с, що може з полів здувати сніг на проїзну частину.
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