«Якщо є точна інформація, що МіГ у повітрі не становить загрози, ЗСУ не оголошуватимуть тривогу», – Ігнат

«Якщо є точна інформація, що МіГ у повітрі не становить загрози, ЗСУ не оголошуватимуть тривогу», – Ігнат
Якщо є точна інформація, що російський МІГ у повітрі не становить загрози, ЗСУ не оголошуватимуть повітряну тривогу, однак не завжди можливо встановити, чи з ракетою він летить, чи без.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, партнери країн НАТО намагаються якомога швидше й якомога повніше інформувати Київ про той чи інший проліт МіГ-31К. "Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ", - повідомив Ігнат.

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози - тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги", - додав він.

Що стосується доручення президента Володимира Зеленського знайти рішення, щоб кількагодинні польоти МіГів не паралізували всю Україну і зокрема столицю, Ігнат заявив, що "це питання не зовсім до нас".

"Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення - не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", - резюмував він.

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Теги: тривога, МІГ, ЗСУ
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