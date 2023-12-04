У Новогродівці на Донеччині з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини

У Новогродівці на Донеччині з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини
У Новогродівці на Донеччині на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок під завалами знайшли тіло дитини.

Про це повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.

"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.

Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста.

У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина.

Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

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Теги: Новоградівка, дитина, ракета
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