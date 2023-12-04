У Новогродівці на Донеччині з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини





Про це Олександр Шевченко.



"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.



Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.



Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста.



У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина.



Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Новогродівці на Донеччині на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок під завалами знайшли тіло дитини.Про це повідомив начальник Новоградівської МВА"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста.У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина.Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

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