У Новогродівці на Донеччині з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини
Сьогодні, 13:50
У Новогродівці на Донеччині на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок під завалами знайшли тіло дитини.
Про це повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.
"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.
Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.
Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста.
У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина.
Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.
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Про це повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.
"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.
Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.
Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста.
У результаті жахливої трагедії загинули мирні жителі, серед яких 8-річна дитина.
Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.
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