Громадський транспорт вже не курсував: у Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною дістатися додому

У Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною, які не могли потрапити додому.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Подія сталася учора, 3 грудня, напередодні комендантської години. У поліцію звернулася жінка і повідомила, що опинилася у безвихідній ситуації. За словами заявниці, на вулиці — дуже холодно, а вона з маленьким сином ніяк не може дістатися до своєї домівки, що в іншому кінці міста.Інспектори вирушили за вказаною адресою, до міського РАЦСу. Громадянка розповіла їм, що в цьому районі Луцька була по стравах, однак дістатися додому не змогла. Громадський транспорт в ту пору вже не курсував, а на таксі у жінки не було з собою грошей.Матір вирішила долати відстань пішки, але зрозуміла, що зробити це з малюком через морозну погоду буде важко та ризиковано для здоров’я. Тож, вона вирішила звернутися по допомогу до охоронців порядку. Жінку і її сина патрульні, звісно ж, не залишили в біді та доставили додому.