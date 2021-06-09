Громадський транспорт вже не курсував: у Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною дістатися додому

Громадський транспорт вже не курсував: у Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною дістатися додому
У Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною, які не могли потрапити додому.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Подія сталася учора, 3 грудня, напередодні комендантської години. У поліцію звернулася жінка і повідомила, що опинилася у безвихідній ситуації. За словами заявниці, на вулиці — дуже холодно, а вона з маленьким сином ніяк не може дістатися до своєї домівки, що в іншому кінці міста.

Інспектори вирушили за вказаною адресою, до міського РАЦСу. Громадянка розповіла їм, що в цьому районі Луцька була по стравах, однак дістатися додому не змогла. Громадський транспорт в ту пору вже не курсував, а на таксі у жінки не було з собою грошей.

Матір вирішила долати відстань пішки, але зрозуміла, що зробити це з малюком через морозну погоду буде важко та ризиковано для здоров’я. Тож, вона вирішила звернутися по допомогу до охоронців порядку. Жінку і її сина патрульні, звісно ж, не залишили в біді та доставили додому.

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Теги: Луцьк, громадський транспорт, дитина, мама
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