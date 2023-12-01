Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
На Донеччині неподалік від Бахмута з’явилася невеличка святкова ялинка, прикрашена іграшками та гірляндою.
Волонтер Євген Ткачев встановив ялинку за 6 кілометрів від Бахмута та опублікував відео на Facebook, пише УП.Життя.
"Свято наближається", – сказав Євген.
"Можливо, моя сьогоднішня публікація про "гру в Санту" декому не сподобається. Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на "0" біля Бахмута.
На жаль, для декого з них це буде востаннє. Так нехай краще побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж", – написав волонтер.
Сухопутні війська Збройних Сил України назвали деревце "головною ялинкою країни".
Деяким іншим військовим також сподобався цей символ.
"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік – 6 км Бахмут", – підписав фото Roman Docent.
Ідею Євгена Ткачева підтримали у коментарях.
"Дякуємо за ялиночку, піднімає настрій щоразу коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося, будемо берегти її", – відповіла волонтеру військовослужбовиця Анастасія.
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Волонтер Євген Ткачев встановив ялинку за 6 кілометрів від Бахмута та опублікував відео на Facebook, пише УП.Життя.
"Свято наближається", – сказав Євген.
"Можливо, моя сьогоднішня публікація про "гру в Санту" декому не сподобається. Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на "0" біля Бахмута.
На жаль, для декого з них це буде востаннє. Так нехай краще побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж", – написав волонтер.
Сухопутні війська Збройних Сил України назвали деревце "головною ялинкою країни".
Деяким іншим військовим також сподобався цей символ.
"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік – 6 км Бахмут", – підписав фото Roman Docent.
Ідею Євгена Ткачева підтримали у коментарях.
"Дякуємо за ялиночку, піднімає настрій щоразу коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося, будемо берегти її", – відповіла волонтеру військовослужбовиця Анастасія.
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