Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО

Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО
На Донеччині неподалік від Бахмута з’явилася невеличка святкова ялинка, прикрашена іграшками та гірляндою.

Волонтер Євген Ткачев встановив ялинку за 6 кілометрів від Бахмута та опублікував відео на Facebook, пише УП.Життя.

"Свято наближається", – сказав Євген.

"Можливо, моя сьогоднішня публікація про "гру в Санту" декому не сподобається. Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на "0" біля Бахмута.

На жаль, для декого з них це буде востаннє. Так нехай краще побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж", – написав волонтер.

Сухопутні війська Збройних Сил України назвали деревце "головною ялинкою країни".

Деяким іншим військовим також сподобався цей символ.

"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік – 6 км Бахмут", – підписав фото Roman Docent.

Ідею Євгена Ткачева підтримали у коментарях.

"Дякуємо за ялиночку, піднімає настрій щоразу коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося, будемо берегти її", – відповіла волонтеру військовослужбовиця Анастасія.
Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бахмут, ялинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині запрацювала благодійна їдальня
Сьогодні, 14:31
Громадський транспорт вже не курсував: у Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною дістатися додому
Сьогодні, 14:19
Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
У Новогродівці на Донеччині з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини
Сьогодні, 13:50
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Близнюком
Сьогодні, 13:34
Схожі новини
Сили оборони України відбивають штурми ворога на Авдіївку та у Бахмутському напрямку Сили оборони України відбивають штурми ворога на Авдіївку та у Бахмутському напрямку
03 грудень, 09:20
Сильний вітер перекинув головну різдвяну ялинку у США Сильний вітер перекинув головну різдвяну ялинку у США
29 листопад, 13:12
У дітей свято не відбиратимуть: у Рожищі вирішили прикрасити головну ялинку У дітей свято не відбиратимуть: у Рожищі вирішили прикрасити головну ялинку
29 листопад, 07:12
Комунальники пояснили, чому зрізали ялинки в центральному парку Луцька Комунальники пояснили, чому зрізали ялинки в центральному парку Луцька
28 листопад, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин Максим Борсук посів 4 місце на Чемпіонат України з олімпійського брейкінгу
Сьогодні, 14:43
 0
У місті на Волині запрацювала благодійна їдальня
Сьогодні, 14:31
 0
Громадський транспорт вже не курсував: у Луцьку патрульні допомогли мамі з дитиною дістатися додому
Сьогодні, 14:19
 0
Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
 0
У Новогродівці на Донеччині з-під завалів дістали тіло 8-річної дитини
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8