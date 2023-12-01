Волонтер встановив різдвяну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. ФОТО. ВІДЕО





Волонтер Євген Ткачев встановив ялинку за 6 кілометрів від Бахмута та опублікував відео на Facebook, пише



"Свято наближається", – сказав Євген.



"Можливо, моя сьогоднішня публікація про "гру в Санту" декому не сподобається. Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на "0" біля Бахмута.



На жаль, для декого з них це буде востаннє. Так нехай краще побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж", – написав волонтер.



Сухопутні війська Збройних Сил України назвали деревце "головною ялинкою країни".



Деяким іншим військовим також сподобався цей символ.



"Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік – 6 км Бахмут", – підписав фото Roman Docent.



Ідею Євгена Ткачева підтримали у коментарях.



"Дякуємо за ялиночку, піднімає настрій щоразу коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося, будемо берегти її", – відповіла волонтеру військовослужбовиця Анастасія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині неподалік від Бахмута з’явилася невеличка святкова ялинка, прикрашена іграшками та гірляндою.Волонтервстановив ялинку за 6 кілометрів від Бахмута та опублікував відео на Facebook, пише УП.Життя "Свято наближається", – сказав Євген."Можливо, моя сьогоднішня публікація про "гру в Санту" декому не сподобається. Але я вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на "0" біля Бахмута.На жаль, для декого з них це буде востаннє. Так нехай краще побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж", – написав волонтер.Сухопутні війська Збройних Сил України назвали деревце "головною ялинкою країни".Деяким іншим військовим також сподобався цей символ."Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік – 6 км Бахмут", – підписав фото Roman Docent.Ідею Євгена Ткачева підтримали у коментарях."Дякуємо за ялиночку, піднімає настрій щоразу коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося, будемо берегти її", – відповіла волонтеру військовослужбовиця Анастасія.

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