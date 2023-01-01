На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Близнюком

захисника України Близнюка Андрія Сергійовича.



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"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті.



Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Красноволя Колківської громади зі смутком та болем в серці провели в останню путьПро це повідомили у Колківській ОТГ."Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті.Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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