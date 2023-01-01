На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Близнюком
Сьогодні, 13:34
У селі Красноволя Колківської громади зі смутком та болем в серці провели в останню путь захисника України Близнюка Андрія Сергійовича.
Про це повідомили у Колківській ОТГ.
"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській ОТГ.
"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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