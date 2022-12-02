У місті на Волині запрацювала благодійна їдальня

У місті на Волині запрацювала благодійна їдальня
У місті Володимир від сьогодні, 4 грудня, у пункті незламності, що знаходиться в укритті будинку на вулиці Сагайдачного, 12, розпочала діяти благодійна їдальня.

Годуватимуть в їдальні внутрішньо переміщених осіб, вразливі категорії населення та усіх, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

Благодійна їдальня у Володимирі працюватиме з ініціативи міського голови Ігоря Пальонки уже другий рік поспіль. Як і торік, опікуватимуться організацією гарячого харчування працівники соціальної сфери – управління соціальної політики та територіального центру соціального обслуговування населення.



Фінансується робота їдальні із бюджету громади, а також завдяки підтримці благодійників із німецького міста-партнера Цвікау.

Отож щодня, з понеділка по п’ятницю, з 11 до 12-ї години на Сагайдачного, 12 частуватимуть смачними домашніми стравами усіх, хто цього потребує. Також в укритті можна зігрітись, скористатись безплатним Wi-fi та підзарядити свої телефони.

Зазначимо, що місце, де цього року розмістили благодійну їдальню, – тимчасове, доки триватимуть різдвяно-новорічні свята та діятиме резиденція Святого Миколая у Центрі культурних послуг. З січня розглядається можливість повернення їдальні у фоє ЦКП.

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Теги: їдальня, благодійність, Володимир
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