У місті на Волині запрацювала благодійна їдальня

У місті Володимир від сьогодні, 4 грудня, у пункті незламності, що знаходиться в укритті будинку на вулиці Сагайдачного, 12, розпочала діяти благодійна їдальня.Годуватимуть в їдальні внутрішньо переміщених осіб, вразливі категорії населення та усіх, хто опинився у складних життєвих обставинах.Про це повідомили у Володимирській міській раді.Благодійна їдальня у Володимирі працюватиме з ініціативи міського головиуже другий рік поспіль. Як і торік, опікуватимуться організацією гарячого харчування працівники соціальної сфери – управління соціальної політики та територіального центру соціального обслуговування населення.Фінансується робота їдальні із бюджету громади, а також завдяки підтримці благодійників із німецького міста-партнера Цвікау.Отож щодня, з понеділка по п’ятницю, з 11 до 12-ї години на Сагайдачного, 12 частуватимуть смачними домашніми стравами усіх, хто цього потребує. Також в укритті можна зігрітись, скористатись безплатним Wi-fi та підзарядити свої телефони.Зазначимо, що місце, де цього року розмістили благодійну їдальню, – тимчасове, доки триватимуть різдвяно-новорічні свята та діятиме резиденціяу Центрі культурних послуг. З січня розглядається можливість повернення їдальні у фоє ЦКП.