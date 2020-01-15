Похолодання до -13⁰С: якою буде погода на Волині до кінця тижня
Сьогодні, 15:01
Циклон, що приніс багато снігу, покидає територію Волині. До кінця робочого тижня буде переважно без опадів, лише вдень 7 грудня пройде невеликий сніг.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Очікується відчутне зниження температури у найближчі дві доби( 5 та 6 грудня), нічна температура повітря сягатиме 8-13⁰ морозу, денна - до 2-7 морозу.
Проте з 7 грудня стане дещо тепліше, нічна температура буде близько 3-8⁰ морозу, денна - 0-5⁰морозу.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Очікується відчутне зниження температури у найближчі дві доби( 5 та 6 грудня), нічна температура повітря сягатиме 8-13⁰ морозу, денна - до 2-7 морозу.
Проте з 7 грудня стане дещо тепліше, нічна температура буде близько 3-8⁰ морозу, денна - 0-5⁰морозу.
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