У Рівному жінка народила 17-ту дитину





Як повідомила головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва, жінка народжувала природнім шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре, - пише



Пологи відбулися у неділю, 3 грудня.



«У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик», – повідомили у медзакладі.



За словами Вікторії Єнікеєвої, вага новонародженого хлопчика – 3 кг 960 грам, а ріст – 55 см. Його матір – мешканка Рівненського району. Вагітність у неї протікала добре.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину.Як повідомила головна лікарка медзакладу, жінка народжувала природнім шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре, - пише ZAXID.NET Пологи відбулися у неділю, 3 грудня.«У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик», – повідомили у медзакладі.За словами Вікторії Єнікеєвої, вага новонародженого хлопчика – 3 кг 960 грам, а ріст – 55 см. Його матір – мешканка Рівненського району. Вагітність у неї протікала добре.

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