У Рівному жінка народила 17-ту дитину

У Рівному жінка народила 17-ту дитину
У Рівненському перинатальному центрі 44-річна жінка народила 17-ту дитину.

Як повідомила головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва, жінка народжувала природнім шляхом. Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре, - пише ZAXID.NET.

Пологи відбулися у неділю, 3 грудня.

«У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик», – повідомили у медзакладі.

За словами Вікторії Єнікеєвої, вага новонародженого хлопчика – 3 кг 960 грам, а ріст – 55 см. Його матір – мешканка Рівненського району. Вагітність у неї протікала добре.


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Теги: пологи, Рівне
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