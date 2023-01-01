Росія накопичила 870 ракет різних типів, – Ігнат

Росія накопичила 870 ракет різних типів, – Ігнат
Минулої осені-зими росія випустила по Україні 1100 ракет різних типів, зараз вона має 870 ракет.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ, пише Суспільне.

"За півроку атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) ми збили 750 крилатих ракет, а запущено було приблизно 1100. Плюс вони залишили собі в запасах 30%. Тобто в них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року", — сказав він.

Зараз, за словами речника, у росіян менше ракет — загалом 870 ракет: "Кинжалів", "Іскандерів" обох типів, Х-22, "Калібрів", Х-101, Х-555.

"До речі, за той період атак на енергетику дронів було випущено стільки ж – понад 1000 і до 750 було знищено. Зараз ситуація у росіян інша – в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що в політиці рф нічого не змінилося, росіяни захочуть завдати Україні якомога більшої шкоди.

"Якщо вони ще не розпочали такі удари, то можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобів, як було минулого року", — зазначив речник ПС.

Водночас Ігнат наголосив, що наразі РФ не просто накопичує ракети, а й відновлює свій стратегічний запас.

"Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", — сказав він.

Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк заявила, що росія накопичила 800 ракет. Частину з них зосереджено в окупованому Криму.

У британській розвідці вважають, що росія вже майже два місяці утримується від запуску своїх головних крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дозволило їй накопичити значний запас цієї зброї. Росія з високою ймовірністю застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити критично важливу національну інфраструктуру України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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