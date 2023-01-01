На Волині горів будинок та легковий автомобіль

На Волині горів будинок та легковий автомобіль
Протягом минулого тижня підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 10 пожеж та здійснили 40 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, з них на ліквідацію подій, пов’язаних із ускладненням погодних умов — 30 виїздів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

3 грудня о 18:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Проходи Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Дольськ. По прибуттю вогнеборці оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.

Черговий підрозділ 19-ї та 4-ї ДПРЧ міста Ковеля приборкали займання легкового автомобіля в місті Ковелі. Імовірна причина події — встановлюється.
На Волині горів будинок та легковий автомобіль

3 грудня підрозділами ДСНС області здійснено 16 виїздів для ліквідації наслідків погодних умов, а саме: відбуксирування авто та звільнення проїжджої частин дороги від повалених дерев.
На Волині горів будинок та легковий автомобіль
На Волині горів будинок та легковий автомобіль
На Волині горів будинок та легковий автомобіль
На Волині горів будинок та легковий автомобіль

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Теги: Волинь, пожежа, автомобіль, будинок
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