На Волині горів будинок та легковий автомобіль

Протягом минулого тижня підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 10 пожеж та здійснили 40 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, з них на ліквідацію подій, пов’язаних із ускладненням погодних умов — 30 виїздів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.3 грудня о 18:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Проходи Камінь-Каширського району. На місце виклику направлено рятувальників 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Дольськ. По прибуттю вогнеборці оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Імовірна причина пожежі - несправність пічного опалення. Постраждалих немає.Черговий підрозділ 19-ї та 4-ї ДПРЧ міста Ковеля приборкали займання легкового автомобіля в місті Ковелі. Імовірна причина події — встановлюється.3 грудня підрозділами ДСНС області здійснено 16 виїздів для ліквідації наслідків погодних умов, а саме: відбуксирування авто та звільнення проїжджої частин дороги від повалених дерев.