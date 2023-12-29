Волинянам пояснили, за що буде додаткова газова платіжка

нову платіжку – за утримання внутрішньобудинкових газових мереж.



Відтепер оплата послуг за технічне обслуговування передбачає перевірку системи газопостачання, зокрема, огляд газопроводів, перевірку на герметичність, інформує



Що варто знати споживачам, розповів старший майстер відділу технічного обслуговування Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Андрій Вознюк.



Додаткова платіжка буде надходити лише один раз у тому місяці, в якому буде відбуватися технічне обслуговування, раз в три або п'ять років. Все залежить від кількості років експлуатації мереж.



Внутрішньобудинкові мережі, строк експлуатації яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на п'ять років. Якщо строк експлуатації понад 25 років – раз на три роки.



Вартість послуги буде формуватися для кожного будинку індивідуально. Точні суми буде визначено після проведення перших робіт на об’єктах.



Графіки проведення робіт наразі формуються, каже Андрій Вознюк. Додає: коли вони будуть готові, балансоутримувачі та співмешканці багатоквартирних будинків будуть повідомленні через оголошення, які розмістять на будинках.



Зі слів старшого майстра, споживачам треба звернутися до балансоутримувача – управителя багатоквартирного будинку, ОСББ чи житлово-будівельного кооперативу, щоб обрати уповноважену людину, яка надалі буде тримати зв’язок з виконавцями.



Згідно з Постановою НКРЕКП від 07 грудня 2023 всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів або не подали заявку на приєднання до Колективного договору в особі уповноваженого представника, автоматично приєднались до типового договору Газмережами.



Споживачі можуть обрати іншого виконавця робіт, який надаватиме послуги з утримання внутрішньобудинкових мереж. У такому випадку впродовж 15 днів із моменту підписання угоди з іншою компанією уповноважена особа має повідомити про це Оператора та розірвати угоду.



Технічне обслуговування тепломереж буде здійснюватися задля того, щоб попередити проблеми, які можуть виникнути.



Що перевірятимуть:



- огляд газопроводів;

- фарбування та кріплення газопроводів;

- наявності футлярів через проходження зовнішніх та внутрішніх конструкцій будинку;

- перевірка на герметичність;

- перевірка на спрацювання сигналізаторів загазованості;

- усунення витоків газу;

- перевірка працездатності запірних пристроїв.



При проведенні технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання мають бути повідомленні усі мешканці будинку й усі власники квартир повинні надати доступ до осель. Якщо не надають, вважається, що вони ухиляються від проведення технічного обслуговування, і таким квартирам припиняють газопостачання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині люди з 1 січня отримуватимуть– за утримання внутрішньобудинкових газових мереж.Відтепер оплата послуг за технічне обслуговування передбачає перевірку системи газопостачання, зокрема, огляд газопроводів, перевірку на герметичність, інформує Суспільне Що варто знати споживачам, розповів старший майстер відділу технічного обслуговування Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"Додаткова платіжка буде надходити лише один раз у тому місяці, в якому буде відбуватися технічне обслуговування, раз в три або п'ять років. Все залежить від кількості років експлуатації мереж.Внутрішньобудинкові мережі, строк експлуатації яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на п'ять років. Якщо строк експлуатації понад 25 років – раз на три роки.Вартість послуги буде формуватися для кожного будинку індивідуально. Точні суми буде визначено після проведення перших робіт на об’єктах.Графіки проведення робіт наразі формуються, каже Андрій Вознюк. Додає: коли вони будуть готові, балансоутримувачі та співмешканці багатоквартирних будинків будуть повідомленні через оголошення, які розмістять на будинках.Зі слів старшого майстра, споживачам треба звернутися до балансоутримувача – управителя багатоквартирного будинку, ОСББ чи житлово-будівельного кооперативу, щоб обрати уповноважену людину, яка надалі буде тримати зв’язок з виконавцями.Згідно з Постановою НКРЕКП від 07 грудня 2023 всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів або не подали заявку на приєднання до Колективного договору в особі уповноваженого представника, автоматично приєднались до типового договору Газмережами.Споживачі можуть обрати іншого виконавця робіт, який надаватиме послуги з утримання внутрішньобудинкових мереж. У такому випадку впродовж 15 днів із моменту підписання угоди з іншою компанією уповноважена особа має повідомити про це Оператора та розірвати угоду.Технічне обслуговування тепломереж буде здійснюватися задля того, щоб попередити проблеми, які можуть виникнути.При проведенні технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання мають бути повідомленні усі мешканці будинку й усі власники квартир повинні надати доступ до осель. Якщо не надають, вважається, що вони ухиляються від проведення технічного обслуговування, і таким квартирам припиняють газопостачання.

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