Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку

Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку
Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення у Луцьку сьогодні, 15 січня, вранці за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Своєрідну спецоперацію рятувальники провели в багатоповерховому житловому будинку в Луцьку на бульварі Дружби Народів.

За зачиненими дверима перебувала жінка, яка, зі слів її матері, тривалий період не виходила на зв’язок.

З мешканкою тепер все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, о 06:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району.

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Теги: рятувальники, Волинь
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