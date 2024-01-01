Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку
Сьогодні, 13:16
Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення у Луцьку сьогодні, 15 січня, вранці за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Своєрідну спецоперацію рятувальники провели в багатоповерховому житловому будинку в Луцьку на бульварі Дружби Народів.
За зачиненими дверима перебувала жінка, яка, зі слів її матері, тривалий період не виходила на зв’язок.
З мешканкою тепер все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, о 06:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Своєрідну спецоперацію рятувальники провели в багатоповерховому житловому будинку в Луцьку на бульварі Дружби Народів.
За зачиненими дверима перебувала жінка, яка, зі слів її матері, тривалий період не виходила на зв’язок.
З мешканкою тепер все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, о 06:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району.
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