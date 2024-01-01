Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку

Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення у Луцьку сьогодні, 15 січня, вранці за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Своєрідну спецоперацію рятувальники провели в багатоповерховому житловому будинку в Луцьку на бульварі Дружби Народів.За зачиненими дверима перебувала жінка, яка, зі слів її матері, тривалий період не виходила на зв’язок.З мешканкою тепер все добре, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, о 06:24 до служби 101 надійшло повідомлення проШацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району.