«Купуйте все по списку»: на які лікарні скаржилися найчастіше волиняни у минулому році

На Волині в медичних закладах трапляються випадки, коли пацієнти платять за операції або ж купують ліки, хоча не повинні цього робити, адже в Україні діє програма медичних гарантій.Про це наголосила під час пресконференції у Луцьку голова Національної служби здоров’я України- сказала очільниця НСЗУ.За її словами, найбільше у 2023 році скаржилися на Ковельське міське територіальне об’єднання – 9 скарг, на Ратнівську центральну районну лікарню – 7 скарг.Крім того, до НСЗУ надходили скарги від пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні та медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади., - зауважила Наталія Гусак.До слова, на програму медичних гарантій у 2024 році виділено 159 мільярдів гривень бюджетних коштів.- анонсувала пані Гусак.