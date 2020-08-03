«Купуйте все по списку»: на які лікарні скаржилися найчастіше волиняни у минулому році
Сьогодні, 13:30
На Волині в медичних закладах трапляються випадки, коли пацієнти платять за операції або ж купують ліки, хоча не повинні цього робити, адже в Україні діє програма медичних гарантій.
Про це наголосила під час пресконференції у Луцьку голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.
«З власного досвіду знаю, бо час від часу приходжу у лікарні без попередження, як пацієнти усе купують за списком, що необхідне для лікування. Хоча за це заплатила Національна служба здоров’я України. Дуже прикро, що головні лікарі роблять вигляд, що вони цього не знають», - сказала очільниця НСЗУ.
За її словами, найбільше у 2023 році скаржилися на Ковельське міське територіальне об’єднання – 9 скарг, на Ратнівську центральну районну лікарню – 7 скарг.
Крім того, до НСЗУ надходили скарги від пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні та медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади.
«Є офіційна скарга від пацієнтки, з якої взяли гроші за лікування інсульту і Луцьке МТО повернуло минулого року кошти за лікування інсульту по цій пацієнтці. На жаль, люди не знають своїх прав, платять за КТ, рентген, за тромболітики, фізрозчини, шприци, антибіотики… У той час, коли нашою службою за все заплачено», - зауважила Наталія Гусак.
До слова, на програму медичних гарантій у 2024 році виділено 159 мільярдів гривень бюджетних коштів.
«Це більше, аніж в період довоєнних часів, це найбільший бюджет, який ми будемо адмініструвати на користь українців для закупівлі медичних послуг. На ці кошти ми закупимо усі види медичних послуг, які є – і первинну медичну допомогу, і спеціалізовану, і екстрену, і реабілітацію. У цьому році вперше розпочнемо закуповувати послуги трансплантації органів та вперше – послуги із репродуктивних технологій, тобто штучного запліднення», - анонсувала пані Гусак.
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Про це наголосила під час пресконференції у Луцьку голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.
«З власного досвіду знаю, бо час від часу приходжу у лікарні без попередження, як пацієнти усе купують за списком, що необхідне для лікування. Хоча за це заплатила Національна служба здоров’я України. Дуже прикро, що головні лікарі роблять вигляд, що вони цього не знають», - сказала очільниця НСЗУ.
За її словами, найбільше у 2023 році скаржилися на Ковельське міське територіальне об’єднання – 9 скарг, на Ратнівську центральну районну лікарню – 7 скарг.
Крім того, до НСЗУ надходили скарги від пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні та медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади.
«Є офіційна скарга від пацієнтки, з якої взяли гроші за лікування інсульту і Луцьке МТО повернуло минулого року кошти за лікування інсульту по цій пацієнтці. На жаль, люди не знають своїх прав, платять за КТ, рентген, за тромболітики, фізрозчини, шприци, антибіотики… У той час, коли нашою службою за все заплачено», - зауважила Наталія Гусак.
До слова, на програму медичних гарантій у 2024 році виділено 159 мільярдів гривень бюджетних коштів.
«Це більше, аніж в період довоєнних часів, це найбільший бюджет, який ми будемо адмініструвати на користь українців для закупівлі медичних послуг. На ці кошти ми закупимо усі види медичних послуг, які є – і первинну медичну допомогу, і спеціалізовану, і екстрену, і реабілітацію. У цьому році вперше розпочнемо закуповувати послуги трансплантації органів та вперше – послуги із репродуктивних технологій, тобто штучного запліднення», - анонсувала пані Гусак.
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