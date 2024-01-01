Наєв показав тренування ЗСУ на Волині

На Волині військовослужбовці тренуються у стрільбі зі стрілецької зброї та мінометів, керують дронами, евакуюють умовно поранених з поля бою.Про це в телеграмі повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУЩоб підтримувати особовий склад у бойовій готовності у Північній операційній зоні вже збудовано близько 50 психологічних смуг перешкод.«Це дає можливість не тільки загартувати бійців фізично, але і морально», - підкреслив Наєв.Зокрема на Волині військовослужбовці тренуються у стрільбі зі стрілецької зброї та мінометів, керують дронами, евакуюють умовно поранених з поля бою.«Враження дуже приємні. Хлопці навчені, вмотивовані та дуже якісно підготовлені.Вважаю, що кожного дня необхідна перемога над самим собою. Постійназбереже життя і забезпечить якісне виконання завдань у майбутньому», - зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.