Наєв показав тренування ЗСУ на Волині

Наєв показав тренування ЗСУ на Волині
На Волині військовослужбовці тренуються у стрільбі зі стрілецької зброї та мінометів, керують дронами, евакуюють умовно поранених з поля бою.

Про це в телеграмі повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Щоб підтримувати особовий склад у бойовій готовності у Північній операційній зоні вже збудовано близько 50 психологічних смуг перешкод.

«Це дає можливість не тільки загартувати бійців фізично, але і морально», - підкреслив Наєв.

Зокрема на Волині військовослужбовці тренуються у стрільбі зі стрілецької зброї та мінометів, керують дронами, евакуюють умовно поранених з поля бою.

«Враження дуже приємні. Хлопці навчені, вмотивовані та дуже якісно підготовлені.Вважаю, що кожного дня необхідна перемога над самим собою. Постійна готовність до бойових дій збереже життя і забезпечить якісне виконання завдань у майбутньому», - зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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