На Волині батько знайшов сина у хаті на підлозі з ножем у серці

На Волині батько знайшов сина у хаті на підлозі з ножем у серці
Учора ввечері, 14 січня, в селі Стара Гута Ковельського району батько знайшов 25-річного сина, заколотого ножем у ділянку серця, на підлозі в хаті.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному ценрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик медикам надійшов о 21:20. Бригада зі Старої Вижівки оперативно прибула на місце та спробувала реанімувати потерпілого. На жаль, безрезультатно.

На місці працювала поліція, обставини трагедії невідомі.

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Теги: Ковельський район, батько, син, ніж
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