На Волині батько знайшов сина у хаті на підлозі з ножем у серці





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Виклик медикам надійшов о 21:20. Бригада зі Старої Вижівки оперативно прибула на місце та спробувала реанімувати потерпілого. На жаль, безрезультатно.



На місці працювала поліція, обставини трагедії невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 14 січня, в селі Стара Гута Ковельського району батько знайшов 25-річного сина, заколотого ножем у ділянку серця, на підлозі в хаті.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному ценрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Виклик медикам надійшов о 21:20. Бригада зі Старої Вижівки оперативно прибула на місце та спробувала реанімувати потерпілого. На жаль, безрезультатно.На місці працювала поліція, обставини трагедії невідомі.

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