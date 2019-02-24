На Волині батько знайшов сина у хаті на підлозі з ножем у серці
Сьогодні, 09:47
Учора ввечері, 14 січня, в селі Стара Гута Ковельського району батько знайшов 25-річного сина, заколотого ножем у ділянку серця, на підлозі в хаті.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному ценрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик медикам надійшов о 21:20. Бригада зі Старої Вижівки оперативно прибула на місце та спробувала реанімувати потерпілого. На жаль, безрезультатно.
На місці працювала поліція, обставини трагедії невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному ценрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик медикам надійшов о 21:20. Бригада зі Старої Вижівки оперативно прибула на місце та спробувала реанімувати потерпілого. На жаль, безрезультатно.
На місці працювала поліція, обставини трагедії невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автівка з'їхала у кювет і перекинулася
Сьогодні, 10:20
Німеччина готується до війни з росією в лютому, – ЗМІ
Сьогодні, 10:10
На Волині батько знайшов сина у хаті на підлозі з ножем у серці
Сьогодні, 09:47
На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали 90 дітей
Сьогодні, 09:42
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22
Сьогодні, 09:30