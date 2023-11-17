У Давосі обговорять «хворобу Х», здатну перевершити COVID за смертністю

У Давосі обговорять «хворобу Х», здатну перевершити COVID за смертністю
"Хвороба X" - це абстрактне захворювання, яке потенційно здатне викликати епідемію міжнародного масштабу.

Однією з тем обговорення на Світовому економічному форумі, який в понеділок, 15 січня розпочнеться у швейцарському Давосі, стане “хвороба X”. Це гіпотетичне захворювання потенційно зможе у 20 разів перевершити COVID-19 за смертністю.

Анонс обговорення опубліковано на сайті заходу, передає ТСН.

Зустріч під назвою "Підготовка до хвороби Х" відбудеться 17 січня. Серед спікерів - генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус.

"Хвороба X" - це абстрактне захворювання, яке потенційно здатне викликати епідемію міжнародного масштабу. Вважається, що таку епідемію найімовірніше викличе невідомий людству патоген.

2018 року ВООЗ включила “хворобу Х” до списку пріоритетних захворювань, щоб прискорити дослідження патогену, який потенційно може призвести до нової пандемії. За словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, “Х” у назві означає “несподіваність”.

У 2020 році, після початку пандемії коронавірусу, експерти припустили, що штам SARS-CoV-2, який і викликав COVID-19, може бути хворобою Х.

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Теги: хвороба Х, коронавірус
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