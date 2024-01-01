На Волинь повернуться морози

На Волинь повернуться морози
Волинські синоптики кажуть, що на територію області знову повернуться морози, а також варто очікувати мокрий сніг.

Про це повідомляє Суспільне.

5 березня на території області синоптики прогнозують дощі, вночі — з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.

З середи, 6 березня, на Волині очікується суттєве похолодання, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.

З його слів, вночі температура повітря опускатиметься до 1-6 градусів морозу, опадів не передбачається. Вдень синоптики прогнозують 2-7 градусів тепла.

Як додав Василь Климюк, зниження температури повітря в області зумовлює холодний арктичний антициклон. Така прохолодна погода без опадів та з нічними морозами протримається увесь тиждень.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк
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