На Волинь повернуться морози





Про це повідомляє



5 березня на території області синоптики прогнозують дощі, вночі — з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.



З середи, 6 березня, на Волині очікується суттєве похолодання, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.



З його слів, вночі температура повітря опускатиметься до 1-6 градусів морозу, опадів не передбачається. Вдень синоптики прогнозують 2-7 градусів тепла.



Як додав Василь Климюк, зниження температури повітря в області зумовлює холодний арктичний антициклон. Така прохолодна погода без опадів та з нічними морозами протримається увесь тиждень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики кажуть, що на територію області знову повернуться морози, а також варто очікувати мокрий сніг.Про це повідомляє Суспільне 5 березня на території області синоптики прогнозують дощі, вночі — з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.З середи, 6 березня, на Волині очікується суттєве похолодання, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентруЗ його слів, вночі температура повітря опускатиметься до 1-6 градусів морозу, опадів не передбачається. Вдень синоптики прогнозують 2-7 градусів тепла.Як додав Василь Климюк, зниження температури повітря в області зумовлює холодний арктичний антициклон. Така прохолодна погода без опадів та з нічними морозами протримається увесь тиждень.

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