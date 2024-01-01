На Волинь повернуться морози
Сьогодні, 02:17
Волинські синоптики кажуть, що на територію області знову повернуться морози, а також варто очікувати мокрий сніг.
Про це повідомляє Суспільне.
5 березня на території області синоптики прогнозують дощі, вночі — з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.
З середи, 6 березня, на Волині очікується суттєве похолодання, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
З його слів, вночі температура повітря опускатиметься до 1-6 градусів морозу, опадів не передбачається. Вдень синоптики прогнозують 2-7 градусів тепла.
Як додав Василь Климюк, зниження температури повітря в області зумовлює холодний арктичний антициклон. Така прохолодна погода без опадів та з нічними морозами протримається увесь тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
5 березня на території області синоптики прогнозують дощі, вночі — з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.
З середи, 6 березня, на Волині очікується суттєве похолодання, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
З його слів, вночі температура повітря опускатиметься до 1-6 градусів морозу, опадів не передбачається. Вдень синоптики прогнозують 2-7 градусів тепла.
Як додав Василь Климюк, зниження температури повітря в області зумовлює холодний арктичний антициклон. Така прохолодна погода без опадів та з нічними морозами протримається увесь тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь повернуться морози
Сьогодні, 02:17
На складах Міноборони виявили 30 тисяч турнікетів
Сьогодні, 01:15
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ
04 березень, 23:17
Залишилися дружина та синок: на Волинь «на щиті» привезли тіло 23-річного Героя Іллі Пичохи
04 березень, 22:33