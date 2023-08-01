Німці передали на Волинь автівку для ЗСУ. ФОТО

Німці передали на Волинь автівку для ЗСУ. ФОТО
Німецькі партнери передали на Волинь автомомбіль, який згодом відправився на підмогу військовослужбовцям на схід України.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Міський голова передав представникам військової частини А4932 ключі від автівки FIAT, яку отримали кілька тижнів тому з німецького Монгайма - партнера міста-побратима Володимира Мальборка.
Німці передали на Волинь автівку для ЗСУ. ФОТО

Обладнали автівку усім необхідним за запитом військових, а також змінили помаранчевий колір фіата на захисний завдяки депутату міської ради Леонтію Дмитруку.
Німці передали на Волинь автівку для ЗСУ. ФОТО

"Дякую хлопцям, які нині воюють на Сході та мужньо відстоюють кожен клаптик української землі. Нехай цей автомобіль служить вірно та надійно", - написав міський голова Володимира.
Німці передали на Волинь автівку для ЗСУ. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, допомога, Німеччина, Мальборк
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