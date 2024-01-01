У Луцьку п'яний водій, в якого раніше забрали «права», втікав від поліцейських





Про це Ольга Коваленко.



«Учора патрульні приїхали на виклик з приводу порушень правил дорожнього руху. Мешканці бульвару Дружби Народів повідомили, що їхній сусід сів п’яний за кермо свого транспортного засобу «Ауді» та почав рух. На місці патрульні припинили правопорушення та встановили, що чоловік має дійсно ознаки алкогольного сп’яніння», - зазначила вона.



Як пояснила речниця патрульної поліції, проходити освідування у визначеному законом порядку чоловік відмовився.



«Крім того водій є позбавлений права керування транспортним засобом терміном на 10 років. А також не надав інспекторам відповідних документів на право керування. Патрульні склали на чоловіка протокол за Ч1 ст 130, а це є керування у стані сп’яніння, а також інші адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями», - підсумувала Ольга Коваленко .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 28 лютого, на бульварі Дружби Народів у Луцьку, п’яний водій намагався втекти від патрульних, які приїхали на виклик.Про це ВСН розповіла речниця патрульної поліції Волині«Учора патрульні приїхали на виклик з приводу порушень правил дорожнього руху. Мешканці бульвару Дружби Народів повідомили, що їхній сусід сів п’яний за кермо свого транспортного засобу «Ауді» та почав рух. На місці патрульні припинили правопорушення та встановили, що чоловік має дійсно ознаки алкогольного сп’яніння», - зазначила вона.Як пояснила речниця патрульної поліції, проходити освідування у визначеному законом порядку чоловік відмовився.«Крім того водій є позбавлений права керування транспортним засобом терміном на 10 років. А також не надав інспекторам відповідних документів на право керування. Патрульні склали на чоловіка протокол за Ч1 ст 130, а це є керування у стані сп’яніння, а також інші адмінматеріали згідно з вчиненими правопорушеннями», - підсумувала Ольга Коваленко .

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