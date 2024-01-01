Військові отримали від Луцької міськради квадрокоптери, тепловізор та модем Starlink





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



50-му батальйону 100-ї бригади ТРО направлено тепловізійний приціл HikMicro Thunder TH35.



Для в/ч А 6194 передано супутниковий модем Starlink Standart.



На запит взводу технічного забезпечення 1-го механізованого батальйону в\ч А 1008 передано інструменти та матеріали для будівельних та ремонтних робіт.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада передала на фронт для потреб військовослужбовців в/ч А 0284 п’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Fly More Combo і три квадрокоптери DJI MAVIC 3T.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.50-му батальйону 100-ї бригади ТРО направлено тепловізійний приціл HikMicro Thunder TH35.Для в/ч А 6194 передано супутниковий модем Starlink Standart.На запит взводу технічного забезпечення 1-го механізованого батальйону в\ч А 1008 передано інструменти та матеріали для будівельних та ремонтних робіт.

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