Військові отримали від Луцької міськради квадрокоптери, тепловізор та модем Starlink
Сьогодні, 07:32
Луцька міська рада передала на фронт для потреб військовослужбовців в/ч А 0284 п’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Fly More Combo і три квадрокоптери DJI MAVIC 3T.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
50-му батальйону 100-ї бригади ТРО направлено тепловізійний приціл HikMicro Thunder TH35.
Для в/ч А 6194 передано супутниковий модем Starlink Standart.
На запит взводу технічного забезпечення 1-го механізованого батальйону в\ч А 1008 передано інструменти та матеріали для будівельних та ремонтних робіт.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
50-му батальйону 100-ї бригади ТРО направлено тепловізійний приціл HikMicro Thunder TH35.
Для в/ч А 6194 передано супутниковий модем Starlink Standart.
На запит взводу технічного забезпечення 1-го механізованого батальйону в\ч А 1008 передано інструменти та матеріали для будівельних та ремонтних робіт.
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